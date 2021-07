Brief 3: ’Waarde evaluatierapport niet groot’

Spies gaf in een toelichting aan dat het lerend vermogen in de club veel te klein is hetgeen ook al is geconstateerd door de vorige evaluatiecommissie. Het is werkelijk ongelooflijk dat er niet naar de periode na de verkiezingen is gekeken.

Dit wekt de schijn dat het hele debacle rond de mondkapjesdeal, die het toen nog prominente CDA lid Sywert van Lienden in één keer multimiljonair maakte, angstvallig buiten beschouwing is gelaten. De waarde van het evaluatierapport is dus niet zo groot. Gelukkig hebben de partijleden tijdens het partijcongres op 11 september de kans om de puntjes op de i te zetten, want dit gerommel zet geen zoden aan de dijk.

Henk Versteeg, Nunspeet

