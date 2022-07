Brief 3: ’Wat de boer niet kent, eet ie niet’

We worden nu al maanden geteisterd door acties van boeren die alle grenzen van fatsoen overschrijden. Het is werkelijk ridicuul dat de overheid zo laks blijft optreden en deze boeren met fluwelen handschoentjes aanpakt. Het blokkeren van snelwegen door boeren zorgt nota bene voor levensgevaarlijke situaties. Ieder weldenkend mens weet dat de intensieve veeteelt moet stoppen en we over moeten schakelen naar een kleinschalig en plantaardig systeem. Helaas blijkt het motto ’wat een boer niet kent dat eet hij niet’ voor veel boeren nog steeds van toepassing.

Anneke Sasbrink, Markelo

