Brief 2: ’Burger altijd het kind van de rekening’

Wanneer de belasting/ btw wordt verhoogd op producten en diensten dan kan dit de volgende dag al geregeld zijn, ofwel met één druk op de knop stromen de extra euro’s weer in de staatskas. Echter wanneer een verlaging wordt voorgesteld (btw-verlaging op groente en fruit) dan kan het door de Belastingdienst niet geregeld worden de komende jaren. De fiscale vitamine C stimulans staat nu in het regeerakkoord ingeboekt als wens ’wens op termijn’.

Het wordt hoognodig tijd dat de Belastingdienst vaart maakt met de, voor de burger, positieve afhandeling van politieke afspraken o.a. btw verlaging, compensatie bewoners Groningen gaswinning, slachtoffers toeslagenaffaire, spaartaks etc.

De burger is hierbij altijd ’het kind van de rekening’!

José Molenaar, Amsterdam

