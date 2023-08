’Een middelvinger naar Brussel’

Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, is door het kabinet voorgedragen als EU-commissaris en opvolger van Frans Timmermans. Hoekstra is volgens premier Rutte geschikt omdat hij ’zeer ervaren is op Financiën en Buitenlandse Zaken’.

Ondanks het feit dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de klimaatagenda van haar vertrekkende 'eerste man' Frans Timmermans onveranderd en met volle kracht wil voortzetten, draagt het kabinet Hoekstra voor terwijl hij het doel om in 2030 overal stikstofuitstoot met 50 procent te verlagen niet heilig verklaarde. Deze voordracht is gewoon een middelvinger van het demissionaire kabinet naar de EU en iedereen die op zoek is naar oplossingen voor de enorme biodiversiteits- en klimaatproblemen.

Henk Versteeg, Nunspeet