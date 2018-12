'Van Bommel niet serieus te nemen'

"In Amerika, met name in het Pentagon, werken zeer geroutineerde oorlogsveteranen. Mannen en vrouwen die jarenlang terroristische activiteiten hebben bevochten en daarvan hebben geleerd. Een zogenaamde 'denktank' van professionals adviseert president Obama. In Nederland hebben we de heer Harry van Bommel, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Afgestudeerd Nederlands en Engels en hierdoor docent in die twee talen. Een kamergeleerde derhalve. Gisteren - 23 september 2014, in het programma PAUW - veroordeelde hij met verve de strategie van oorlogprofessionals die bombardeerden op de stellingen van de ISIS. Hij vindt dit een verkeerde aanpak en zal tegen stemmen bij het helpen door Nederland met militaire bijdrage in genoemd conflict. Met gekromde tenen hoorde ik dit aan. Begrijpelijk dat dit niet serieus wordt genomen. Heer Van Bommel, overschat uzelf niet."

Heeft u zich ook zitten ergeren aan Van Bommel of bent u het juist met de SP'er eens?