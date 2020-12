Brief 2: ’Niet erger dan andere jaarwisselingen’

Met schrik en beven leven we toe naar de nacht van oud op nieuw. Als we op de media af moeten gaan woedt er dan zoiets als een binnenlandse oorlog die het ergste doet vrezen. De politie staat op scherp en het is alarmfase 1. Maar we zijn wel wat gewend. Het zal niet veel erger zijn dan voorgaande jaarwisselingen.

Veel minder vuurwerk door het verbod maar wel meer illegaal en explosief vuurwerk. Her en der natuurlijk weer de opstootjes die door de overal parate ME worden beteugeld.

Op 1 januari wordt landelijk de schade opgenomen en wordt al een begin gemaakt met het herstel en een week later zijn we alles weer vergeten en worden de eerste rechtszittingen gehouden tegen de opgepakte reljeugd. En is het weer 'business as usual'.

Jan Muijs, Tilburg

