Opinie Assita Kanko Wie wil nog leerkracht of agent worden als mentaal en fysiek welzijn op het spel staan?

Door assita kanko

Wat wil je later worden? Als het van de jonge garde zou afhangen, was er helemaal geen sprake van een tekort aan juffen, meesters, politieagenten, verpleegkundigen of brandweerlui. Het zijn beroepen die kinderen doen dromen. Verwonderlijk is dat niet, want het zijn stuk voor stuk beroepen die van de wereld een betere plek maken. Kinderen kijken naar hen op en willen net zijn zoals zij. Helaas ziet de wereld der volwassenen er net iets anders uit.