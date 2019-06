’Schraalhans keukenmeester’

Volgens het CBS zijn de prijzen van levensmiddelen met 3,8% gestegen. De grootste stijging in 10 jaar. Dit komt in hoofdzaak door verhoging van de BTW. Mensen voelen de pijn in hun knip.

Volgens minister Schouten moeten de prijzen van landbouwproducten snel omhoog, omdat boeren duurzamer moeten produceren. Ze krijgen te weinig voor hun producten. En, om verspilling van voedsel tegen te gaan.

Pas op, schraalhans wordt hier keukenmeester!

Wilma Beskers, Borculo