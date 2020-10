Uitslag Stelling: Duidelijke richtlijnen nodig

Volgens veel respondenten zoekt de jeugd elkaar toch wel op of de scholen nu wel of niet openblijven. „Op school is er nog sprake van enig toezicht en discipline, dat is thuis nog maar de vraag. Ramen open, mondkapjes op en aan het werk”.

Tieners zoveel mogelijk op school houden, luidt hun advies. „Het voorkomt dat ze gaan rondhangen op straat waar ze juist veel meer volwassenen besmetten en ook nog leerachterstanden oplopen.”

Voor die leerachterstand vrezen er meer. „Leerlingen hebben al een enorme achterstand opgelopen tijdens de vorige lockdown. Het onlineonderwijs is van onvoldoende niveau. Als de scholen dichtgaan maakt dat een hele generatie kapot”, meent een respondent. „In plaats van alleen maar aan onze lichamelijke gezondheid te denken, moeten we ook eens denken aan de geestelijke gezondheid van de jeugd”, vindt een ander. „Het opnieuw sluiten van de scholen is op alle vlakken veel desastreuzer voor deze groep dan dat ze het coronavirus oppikken.”

Daar is echter niet iedereen het mee eens. De meeste respondenten die voor sluiten zijn, maken zich zorgen over het oplopende aantal besmettingen. „Je ziet om je heen dat jongeren nu ook steeds vaker besmet raken. Als we echt het virus willen terugdringen moet je het voortgezet onderwijs digitaal gaan doen”, denkt een van hen.

„Wij proberen de regels na te leven”, aldus een bezorgde ouder. „Maar zolang onze zoon naar school moet, heeft hij grote kans op besmetting en dat neemt hij weer mee naar huis, zodat wij alsnog de pineut kunnen worden.”

Er zijn ook respondenten die zich afvragen of het praktisch wel mogelijk is de scholen open te houden nu de winter er aankomt. „Ik geef zelf les op een middelbare school. Hoewel ik oneindig veel liever de leerlingen in de klas heb, is dat nu niet te doen. Er zijn te veel personeelsleden en leerlingen afwezig met verkoudheidsklachten of omdat ze in afwachting zijn van een testuitslag. Daardoor zit een deel fysiek in de les en de rest online, wat ook niet handig is. Bovendien moeten de ramen open in verband met de ventilatie. Als het kouder wordt, is iedereen straks verkouden en is niemand meer op school. Die open ramen zorgen dan voor meer zieken dan corona.”

Veel stellingdeelnemers verbazen zich over het ‘zwabberende’ advies van het kabinet als het om de middelbare scholen gaat. „Ik werk al ruim 20 jaar in het onderwijs en wat de afgelopen weken op ons afkomt, raakt kant noch wal. Eerst moesten de scholen open. Toen dicht. Toen weer open. Geen mondmasker. Nu weer wel. Ventilatie was nooit een probleem. Nu weer wel. Waar zijn ze in Den Haag in godsnaam mee bezig?”, foetert iemand.

„Het kabinet had toch de hele zomer om na te denken over het beleid op scholen?”, verwondert ook een ander zich. „Ze hadden alle tijd om richtlijnen op te stellen. Nu is het iedere school voor zich en naar eigen interpretatie.”

Driekwart vindt dan ook dat er landelijke eenduidige richtlijnen moeten komen. „Polderen helpt niet tegen corona. Duidelijke regels en voorschriften wel.”