Een remedie tegen volslagen idiotie is nu belangrijker dan een coronavaccin

Verbijsterende scène 1. De hoofdrol is voor een oude mevrouw met zilvergrijs haar. Ze had mijn moeder kunnen zijn. Ze parkeert demonstratief haar scootmobiel voor het politiebusje. Er staan diverse viruswaanzinnige figuranten om haar heen, onder wie een mevrouw met lang grijs haar in een paarsblauwe jurk. Die zien we straks terug in verbijsterende scène 2.