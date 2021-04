’Meer investeren in defensie’

Net als bij de vorige missies waar veel om te doen is geweest is de uitrusting schamel, krijgen ze niet de radio's mee waarmee ze contact met buitenlandse collega's kunnen onderhouden en moeten ze een deel van de wapens in Nederland achterlaten. Er is te weinig luchttransportcapaciteit en er zijn onvoldoende communicatiemiddelen om volledig uitgerust op missie te gaan.

Schande om onze militairen zo op uitzending te laten gaan. Straks gaat er weer iets mis en dan komen de schade- en letseladvocaten weer in actie om deze militairen als moordenaars voor het gerecht te slepen.

Eén ding is wel duidelijk, Defensie moet veel meer opgetakeld worden al is het alleen maar voor onze veiligheid want in de huidige vorm is het net als bij de start van WOII droevig gesteld en worden wij wederom overlopen omdat ondeugdelijk materiaal moet worden ingezet. Dat alles door het plat bezuinigen van onze regering met Rutte als ’leider’.

Mevr. Brugman Lelystad