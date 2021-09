Uitslag Stelling: ’Baas mag vragen naar prik’

Vreemd vindt een meerderheid van de deelnemers deze nieuwe visie van het kabinet niet. ,,Ik vind het een terechte vraag van mijn baas. Ik heb recht op een veilige werkomgeving. Ik begin het steeds meer zat te worden dat ongevaccineerden denken dat de wereld van hen is”, klinkt het. Een andere respondent: ,,Ik werk nu al anderhalf jaar thuis en wil heel graag naar kantoor, maar alleen als dat veilig kan. Dus ik wil echt niet naast een ongevaccineerde collega zitten.”

Driekwart gelooft dat er werkgevers zijn die wel willen weten of hun personeel is gevaccineerd. Iets minder deelnemers, maar toch nog een meerderheid, gelooft dat werkgevers dit ook echt gaan doen als het kan. ,,Vooral in de horeca zijn werkgevers echt de dupe als een medewerker is besmet met corona. Dan kunnen ze de tent wel weer sluiten, met alle gevolgen voor de omzet van dien”, merkt een voorstander op. Een ander valt bij: ,,Als de overheid je verplicht om in openbare gelegenheden een coronapas te tonen, dan mag een werkgever dit ook doen.”

De meeste stemmers vinden het een minder goed idee als werkgevers werknemers verplichten zich te vaccineren. Een respondent die dit wel goed vindt: ,,Een werkgever heeft de plicht zijn werknemers te beschermen. Hij moet zijn werknemers beschermen tegen besmetting met het virus en dus tegen ongevaccineerde collega's.” Maar een tegenstander meent: ,,Iedere vorm van drang of dwang moet worden vermeden. Iedereen moet zijn of haar eigen keuze maken en dat moeten we respecteren.”

De meerderheid vindt een vraag naar vaccinatie terecht in de zorg. Ook vinden de meesten het prima als werkgevers de mensen in het onderwijs vragen of ze zijn ingeënt. Een respondent die in de zorg werkt, is boos op haar collega’s: ,,De weigeraars zijn vooral jonge vrouwen die bang zijn onvruchtbaar te worden. Ze leven zelf ongezond, zijn te dik of gebruiken allerlei genotsmiddelen. En ze zijn niet te overtuigen en vertrouwen de wetenschap niet maar wel allerlei desinformatie. Maar ik werk wel in de zorg, met kwetsbare mensen.” Een ander stelt: ,,In de zorg en het onderwijs kun je het niet maken om ongevaccineerd rond te lopen. Als je niet wilt, dan ga je toch lekker ergens anders werken?”

Een kleine meerderheid van de respondenten gelooft niet dat vaccinweigeraars hun verantwoordelijkheid nemen als ze met kwetsbare mensen werken, door zichzelf bijvoorbeeld goed te beschermen. ,,Als werkgever kun je beperkingen opwerpen. Door bijvoorbeeld ongevaccineerden thuis te laten werken, of op andere afdelingen. Het betekent voor deze werknemers beperkingen, ook op de werkvloer. En ze kunnen er nog steeds voor kiezen om zich alsnog te laten vaccineren.”

Driekwart denkt doordat werkgevers mogen vragen naar de inenting, meer mensen de druk voelen om alsnog een prik te halen. Door de coronapas is het aantal last minute-prikkers al toegenomen. Doordat werkgevers mogen vragen of iemand is ingeënt zal dit alleen nog maar toenemen, zo verwachten de meesten.