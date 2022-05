’Terug naar 130 km/uur’

Nu is er na 2 jaar een rapport aan de Tweede Kamer gepresenteerd met als uitkomst dat het effect van 2 jaar 100 km/u nihil is voor wat betreft het terugdringen van de CO2 uitstoot door het wegverkeer. De regering erkent dit rapport volledig. Dus kan het tijdelijke van dit experiment worden omgezet in terugdraaien.

Maar nee hoor, natuurlijk niet, zelfs de eens zo autominded VVD en nog steeds de grootste regeringspartij wuift het teruggaan naar 130 km/u weg. Een woordvoerder van de regering vindt zelfs dat hier pas over nagedacht kan worden wanneer het wagenpark volledig elektrisch is. Dus nog een fors aantal jaren met z'n allen stroperig en bovendien gevaarlijk over de snelweg kruipen. Steeds meer lijkt het alsof onze politiek de weg volledig kwijt is.

G. Jansen