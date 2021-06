Zij bezorgt dagelijks post bij mij en ik maak wel eens een praatje met haar. Ze moest een paar verjaardagskaarten bij mij bezorgen en deed er eentje van haar (speciaal PostNL kaart) bij. Het bezorgde mij een glimlach in deze coronatijd.

Theo Webbe

