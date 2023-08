Brief 1: ’AOW steekt schril af bij wachtgeld politici’

Elsevier besteedt een artikel aan het wachtgeld van onze Kamerleden. Dat bedraagt het eerste jaar ’maar’ €99.200. Toen de WW-periode verkort werd tot twee jaar, bleef de wachtgeldperiode, die eerst gekoppeld was aan de WW-periode, gewoon op drie jaar staan.

Laten we dat nu eens vergelijken met de gepensioneerden van nu. De oudsten hebben tijdens hun werkzame periode maar kortstondig een bedrijfspensioen kunnen opbouwen. Want dat bestond aanvankelijk helemaal niet. Dus zijn die voornamelijk afhankelijk van hun AOW. Dat bedroeg vorig jaar inclusief vakantietoeslag € 11.500. En die generatie, die 48 uur per week werkte onder veel zwaardere omstandigheden dan welke werknemer nu, betaalde daar ook nog € 1082 belasting over.

Dat steekt toch wel erg schril af bij de beloning voor die arme Kamerleden.

Bert Osendarp, Irechek