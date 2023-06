’Taalles voor buschauffeurs goed idee’

Beheersing van de Nederlandse taal is naast een mbo-werkniveau en een Verklaring Omtrent het Gedrag een vereiste voor toekomstige buschauffeurs hetgeen voor welke functie in onze maatschappij dan ook. Ook supermarkten moeten deze aanpak hanteren, steeds meer medewerkers begrijpen je niet,verstaan je niet en worden ook nog als cassière te werk gesteld. Goedkope krachten voor een steeds groter wordend winstobject in onze samenleving. Beheersing van de Nederlandse taal moet ten alle tijden geëist worden,goed voor de integratie.

Mevr.Brugman, Lelystad