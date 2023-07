’Trein minder aantrekkelijk dan vliegen’

Vliegen is zo goedkoop, omdat er voor internationale vluchten geen BTW hoeft te worden betaald, er geen heffing op kerosine zit, de CO2-uitstoot minimaal wordt belast en de vliegtaks niemand afschrikt. En dan te bedenken dat de CO2-uitstoot bij het vliegen vele malen hoger is. Staat tegenover dat het het een hels gedoe is om een treinticket te boeken en je ook vaak nog moet overstappen. Neem een voorbeeld aan China waar hogesnelheidstreinen perfecte verbindingen hebben en met een enorme snelheid over het spoor gaan. Daarbij vergeleken is onze Thalys, die in Nederland nog steeds als een boemeltrein rijdt, kleuterspel!

Bas Overmars, Amsterdam