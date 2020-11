Na vijf weken kwam het servicebedrijf van de fabrikant eens langs maar de monteur ging weer weg zonder dat de machine weer goed werkte. En weer zou het vijf weken duren alvorens er een afspraak kon worden gemaakt en er iemand langs zou kunnen komen. Dit vond ook BCC te gek en zij boden spontaan aan de wasmachine gratis om te ruilen. Dat vinden wij goede service en klasse van de BCC.

Ria van Veen

