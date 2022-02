’Afleiding interne problemen’

In de afgelopen jaren is er aan de NAVO-kant weinig veranderd. De oorzaak moet dan ook gezocht worden in de afnemende binnenlandse populariteit van Poetin. Hij moet de oppositie en de pers steeds meer met harde hand onderdrukken. Op de lange termijn is dat niet te handhaven. Dan is de klassieke truc om een externe vijand te creëren om het volk te verenigen achter de leider. Laat de NAVO en het Westen niet aan dit levensgevaarlijke spel meedoen. Al lijkt het er erg op dat Boris Johnson hetzelfde doet om de aandacht van zijn interne problemen af te leiden.

Peter v/d Geest, Hillegom