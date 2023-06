’Behandeling FDF klassenjustitie van de eerste orde’

Ik vraag mij af wat het verschil is tussen de demonstraties van FDF en de milieubewegingen.

De FDF wordt elke mogelijkheid tot demonstreren ontnomen door de politie zonder dat er sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties (alleen mogelijk filevorming), terwijl de milieubewegingen alle ruimte geboden wordt om te demonstreren, waarbij men grote snelwegen blokkeert, er gevaarlijke situaties ontstaan en verboden gebieden betreedt. Dit is klassenjustitie van de eerste orde, welke draai de politiek of de politie daar ook aan probeert te geven.

Van vervolging van de milieubeweging is geen sprake, terwijl bij leden van de FDF van alles gedaan wordt om hun strafbare feiten toe te dichten. Is er dan niemand bij de politie die vindt dat er misbruik gemaakt wordt van de ambtseed en zijn integriteit?

Kennelijk bepaalt de politiek de wijze van handhaven en niet de onafhankelijke opsporingsinstantie. Wordt wakker politieman/-vrouw en kijk naar je eigen verantwoordelijkheid als opsporingsambtenaar en durf een standpunt in te nemen.

Dat heb ik als voormalig politieman altijd gedaan en bij het opstaan ’s morgens kon ik mij altijd recht in de spiegel aankijken.

J.G. van Haalen