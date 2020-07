Ik zat aan de uiensoep op het terras van Scheltema. Een van de weinige tenten in de binnenstad die nog niet is verhipt. Godzijdank. Terwijl ik een hap nam, keek ik naar het oude Telegraafgebouw. Schitterend. In het jaar dat ik geboren ben, verhuisde de krant naar de Basisweg. Hoewel ik het dus nooit heb meegemaakt vind ik het jammer dat de krant niet meer midden in de stad zit. Want daar hoort-ie natuurlijk wel.