Uitslag Stelling: Rekening niet naar burger

Snijden in de ambitieuze klimaatdoelen van kabinet Rutte IV is volgens veel respondenten de beste manier om het hoofd te bieden aan de tekorten die worden veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de gestegen inflatie en onverwachte tegenvallers zoals de miljardencompensatie van spaarders.

„Ze zullen wel moeten. Er is steeds minder steun voor de groene plannen nu iedereen het in de eigen portemonnee merkt”, aldus een stellingdeelnemer. „D66 zal zich dit toch wel moeten realiseren. Het is inbinden of verzuipen.”

De verwachting dat het kabinet ook daadwerkelijk zal snijden in de miljardenfondsen voor klimaat en stikstof is echter laag. Slechts 29% denkt dat dit zal gebeuren. „Ik verwacht geen koerswijziging. Dit kabinet drukt in alles zijn zin door. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de politiek”, stelt iemand somber. „Het kabinet leeft in een bubbel. Het ziet niet wat er leeft onder de mensen en interesseert zich er ook niet voor”, reageert een ander. „Miljarden die nodig zijn voor een samenleving met al haar problemen besteden aan dure gebakken lucht. Ik vind het onnozelheid troef.”

Veel respondenten geven aan sowieso weinig vertrouwen te hebben in de klimaatplannen van het kabinet. „Als niet de hele wereld meedoet en dezelfde inspanning levert moeten wij niet het braafste jongetje van de klas willen zijn”, deelt een respondent zijn mening. „Deze groene plannen zijn niet te realiseren. Het zorgt ervoor dat nog meer mensen afhankelijk worden van overheidssteun. Dat moeten we niet doen. Laten we ons bezighouden met de echte problemen in dit land.”

De overweging die volgens 93% van de respondenten nu het zwaarst moet wegen in de financiële plannen van het kabinet is dat burgers niet de dupe worden van het beleid.

„Steeds maar weer de burger belasten, het houdt een keer op”, schrijft één van hen. „Er zijn nu al zoveel mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, die moeten beknibbelen op de dagelijkse boodschappen, die hun auto moeten laten staan, misschien zelfs niet eens meer op hun werk kunnen komen. Dat lijkt me een onacceptabele situatie in dit ’gave’ land. Breek die pot met die klimaatmiljarden dus open en compenseer de burger. Wij gaan het verschil, op klimaatgebied, toch niet maken op wereldwijde schaal.”

Dat het kabinet voor het eerst actief in gesprek gaat met de oppositie over de financiële plannen wordt door de meeste respondenten wel toegejuicht, maar 90% vindt dat dit openbaar moet gebeuren en niet in achterkamertjes tijdens een kopje koffie. „In achterkamertjes worden bondjes gesloten met oppositiepartijen. De transparantie is weer ver te zoeken”, schampert een stellingdeelnemer. „De discussie over de Voorjaarsnota dient plaats te vinden in de Tweede Kamer.”

„Dit hele gebeuren van ’luisteren naar de oppositie’ is puur voor de show zodat het domme stemvee denkt dat ze ook nog iets in te brengen hebben”, gelooft een ander. „Rutte en co hebben precies 0,0% van het nieuwe elan dat Kaag ooit beloofde.”