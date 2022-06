’Hitteprotocol overdreven’

Zo tikt de thermometer in Frankrijk de veertig graden aan en ook dit weekend is het in Nederland tropisch warm. „Die in Europa naar het noorden oprukkende hitte is normaal aan het worden, helaas”, zo constateert een deelnemer. Iemand anders spreekt echter van ‘incidenten’. „In de jaren tachtig en negentig was het ook zo heet, meen ik mij te herinneren van de vakanties.” Een stemmer die zich wel zorgen maakt: „In Canada was het vorig jaar zo exorbitant heet. Ik vrees dat nu Europa aan de beurt is.”

Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld voor de snelwegen wat inhoudt dat wie met pech langs de weg staat, meteen wordt weggesleept omdat het gevaarlijk kan zijn te lang in de volle zon te vertoeven. Twee derde van de stemmers vindt dit protocol overdreven. „In 1976 was er ook een hittegolf en toen waren er geen protocollen of codes. Bovendien kloppen die codes vaak voor geen meter.”

Ook overdreven vinden de meeste respondenten de waarschuwing het water in te duiken, omdat het nog niet helemaal door de zon is opgewarmd. Een stemmer vindt het een raar advies: ,,Bij de sauna wordt dit juist aangeraden, omdat het gezond zou zijn.”

Het zal deze zomer nog vaker heel warm worden, zo verwacht een meerderheid van de respondenten. Toch maakt een van de deelnemers zich niet heel veel zorgen. „Ja, er zijn langere perioden van droogte. Maar je ziet toch ook dat de natuur zich steeds herstelt? Na een beetje regen staan de velden er weer prachtig bij.”

Een meerderheid van de stemmers vindt dat Nederland niet voldoende is voorbereid op langere perioden van warm weer. Een respondent: „Zoals altijd is de Nederlandse politiek niet voorbereid. Zeker niet op klimatologische uitschieters zoals extreme hitte of extreme regen.”

Een respondent pleit voor de officiële invoering van de siësta als de temperaturen boven de dertig graden worden. ,,’s Morgens extra vroeg beginnen, een paar uur plat en dan na vijven weer doorwerken tot later in de avond.”

Net als een maand geleden zal de droogte ook weer op de agenda. De meeste respondenten vinden de aandacht voor dit probleem terecht. De meerderheid van de stemmers vindt daarbij dat Nederland op de droogte ook niet goed is voorbereid. Een respondent pleit voor beter inspelen op periodes van hevige droogte en heftige regen: ,,Sla het water op nadat het hard heeft geregend voor de periode van droogte.”

Driekwart vindt de extreme hitte van het moment in Europa geen aanleiding om iets extra’s te gaan doen aan het broeikaseffect. Een respondent ziet vooral voordelen: ,,Als het lang warm is in Nederland, hebben mensen minder de behoefte om naar het buitenland te vliegen om de zon op te zoeken.” Nog een deelnemer die het van de zonnige kant bekijkt: „Als er veel zon is, dan zijn er ook veel meer mogelijkheden voor zonne-energie.”

Twee derde van de stemmers is echter niet van plan extra de zon op te gaan zoeken gedurende deze tijd. Een respondent: ,,Zoek de koelte op en maak je niet druk. Zeker niet over het klimaat.”