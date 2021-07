’Bouwlawaai dagelijks beperken’

In Laak, dat wordt volgebouwd met betonnen woonbunkers, wordt dag na dag de ene na de andere flat verbouwd.

Stenen tegels op maat zagen, deuren en vensters schuren, buiten op straat of op balkons. Het lawaai is voor omwonenden vreselijk. Waarom wordt dat nog steeds toegestaan? Dat is regelrechte terreur dat dagelijks plaatsvindt!

Geef bij particuliere verbouwingen van huizen toestemming tot niet meer dan één uur per dag, bijvoorbeeld tussen 12 en 13 uur, (of meer maar beperkt!) dan kunnen omwonenden op dat moment boodschappen doen of de dagelijkse wandeling. Hoezo stenen plavuizen op straat zagen? Laat dat bij de leverancier op maat zagen.

Net als overlast van muziek, tv of feestjes: zorg voor metingen en een team dat bij een melding controle uitoefent en zorgt voor handhaving. Ook werk van bouw- en klusbedrijven zouden moeten worden beperkt en moeten worden afgestemd. Helaas weet ik nu al dat de gemeente c.q. wijkbesturen niet het lef hebben om daadwerkelijk in te grijpen.

Ben Beneveld