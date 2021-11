Brief 2 ’Techreuzen hebben de regie’

Wie is eigenlijk de baas in dit land? Ik denk BigTech. Maar kijk ook nog even naar de financiën van de gemeente. De datacentra leveren een vermogen aan OZB op voor de gemeente en die willen dat niet missen. Ondertussen kan een ondernemer in Noord Holland geen extra stroom meer afnemen en dus niet meer groeien, dus dan gaat ook die productie maar weer naar China.

Jan de Geus,

Langbroek

