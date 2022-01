Brief 1 ’Opnieuw verlies aan koopkracht’

We krijgen er een paar tientjes bij als zoethoudertje maar per saldo is er bij stijgende lasten enkel verlies. Het feit dat dit nu wordt toegegeven door onze nieuwe regering is dat we er nu zelfs fors op achteruit gaan. En wat doet onze overheid? De Premier doet quasi bezorgd en gaat naar een oplossing kijken: alleen blijkt dat niet voor dit jaar meer mogelijk... Het omgekeerde kan hij met zijn kompanen wel meteen bewerkstelligen: de accijns wordt duurder en nu ook de wegenbelasting. Zie hoezeer deze ‘nieuwe’ regering zich ons lot aantrekt. Waar ze zich eerst zorgen om maakt is het op korte termijn vullen van de Jatkist, zeker na de Corona compensaties. Maar wat wil je? Dezelfde regering die weg had moeten blijven vanwege de schandelijke kindertoeslagaffaire heeft na die commotie voor nog steeds geen compensatie gezorgd en wat erger is, de onterecht weggehaalde kinderen zijn nog niet teruggeplaatst. Deze club zou alsnog moeten verdwijnen, maar dan wel echt!

Jan Verniers, Arnhem

