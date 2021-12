’Wie wil er in deze tijd nog bewindspersoon worden?’

Het ministerschap is er de laatste jaren door de zwaarte en de vele bedreigingen niet leuker op geworden. Ik vrees dan ook dat het vooral hanige, enigszins narcistische personen zullen worden die, omdat ze zichzelf uitermate geschikt vinden. Terwijl we juist nu mensen nodig hebben met inlevingsvermogen die goed kunnen luisteren en zich in de ander kunnen verplaatsen. Laten we afwachten wie er gevraagd wordt, maar ik vrees dat het veel van dezelfde types zullen zijn!

Bas Overmars, Amsterdam