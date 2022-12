’Prijsverschillen Nederland - België’

Voorbeelden: Bloemkoolroosjes diepvries AH 1 kg. in NL Euro 3,55, in BE Euro 1,15!

AH slagroom houdbaar 200 ml in NL Euro 0,99, in BE Euro 0,49;

Statesman sardines 120 gr in olie in NL Euro 1,59, in BE Euro 0,75;

AH tomaten 500 gr Euro 1,79 in NL, Euro 0,79 in BE;

AH Krokante friet 2,5 kg Euro 3,49 in NL, Euro 1,89 in BE.

Wij constateren dat AH in een prijsoorlog met de Colruyt in Belgie is verwikkeld en dat de Nederlandse consument dit betaalt.

Martin Greven