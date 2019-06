’Verschil in spel dames en mannen’

Een lezersbrief over de schoonheid van het vrouwenvoetbal (WUZ, 13/6) triggerde mij zo dat ik er zaterdag bij het tweede WK-duel van de Oranje-dames toch eens goed voor ging zitten.

De Oranje-Leeuwinnen moesten het opnemen tegen Kameroen. De briefschrijver had het over speelsters met zwiepende paardenstaarten die zonder tatoeages en gemene streken vol inzet topsport bedreven. Er liepen bij Nederland een paar vrouwen met paardenstaarten die waarschijnlijk hun stinkende best deden. Door het harde spel van Kameroen moest de scheidsrechter vaak ingrijpen en kaarten uitdelen. Er waren speelsters bij Nederland die meer dan één keer in de plaatselijke tattooshop waren geweest. Ook zag ik veel rare haardossen, en bij de dames van Kameroen had bijna niemand haar originele haarkleur meer.

Al met al verschilde het allemaal niet zo van het mannenvoetbal, alleen het niveau was een stuk minder. Van topvoetbal was mijns inziens geen sprake en dat vonden de analisten in de studio ook. Alleen het dweilorkest dat van de tribune galmde hield mij wakker. Ik gun de Leeuwinnen het allerbeste, alleen mijn hart gaat er niet sneller van kloppen.

Rob Koelewijn, Lisse