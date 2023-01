’Meer inzicht in zorgkosten’

Na 3 maanden komt via de verzekering (valt onder eigen risico) de rekening van de apotheek.

Druppels, zalfje en paar pillen van in totaal € 12,38. De totale rekening € 63,48. Verschil zit in allerlei vagen kosten die de apotheek in rekening brengt. Ik snap best dat er wat handlingkosten zijn, maar factor 6 is ronduit belachelijk.

Ik heb als klant geen keus. Huisarts stuurt naar die apotheek het recept, ik heb geen inzage in de kosten vooraf en bedrag wordt automatisch geint via de verzekering.

Zou willen opteren voor veel meer transparantie keuzemogelijkheden. Er zullen genoeg eerlijke apothekers die prima dienstverlening verzorgen, redelijke kosten doorbelasten en alsnog hun eerlijke boterham kunnen verdienen.

Marc de Hoorntjes