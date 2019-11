Stelling: VVD toe aan herijking

‘Het zijn pittige tijden’, zo hield Mark Rutte zijn partijgenoten afgelopen zaterdag op het VVD-partijcongres voor. Nu ook de maximumsnelheid van 130 km/u is opgeofferd, zoekt de partij voor de verkiezingen van 2021 naar ‘nieuwe oplossingen’. Ondertussen dreigen steeds meer kiezers de partij de rug toe te keren. Kan de VVD de malaise te boven komen of niet?

Doe mee aan de Stelling van de Dag (tot 15.30 uur). Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op www.wuz.nl.