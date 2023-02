Uitslag Stelling: Economie stemt somber

Een stemmer: „Deze groei is het gevolg van gekke berekeningen van het CBS. Er is wel degelijk recessie, vraag maar aan iedereen die steeds minder boodschappen kan doen voor zijn geld.” Een andere reactie: „Deze groei is schijn en komt doordat consumenten hun spaargeld uitgeven. We stevenen alsnog af op een recessie, door de hoge inflatie en energieprijzen. En daar zijn we de eerstkomende tien jaar nog niet uit.”

Twee derde is verrast dat de economie niet stagneert maar groeit. Een stemmer gooit het op ’verkiezingstijd’. „Altijd handig om voor de verkiezingen met dit soort nieuws te komen.”

Veruit de meeste respondenten geloven niet dat iedereen in Nederland zal meeprofiteren van deze onverwachte groei. Een meerderheid vindt dan ook dat er iets moet gebeuren om degenen die niet profiteren te compenseren. Een stemmer: „Bedrijven maken meer winsten en in sommige bedrijfstakken slepen de bonden veel uit de cao-onderhandelingen, maar lang niet iedereen profiteert mee.” Iemand anders vindt dat de gepensioneerden al jarenlang worden achtergesteld en er nu ook weer niet meer geld bij krijgen. Een ander neemt het op voor de middenklasse. „Over het algemeen is het voor de minima allemaal goed geregeld. Maar wie niet gesteund wordt door de overheid, krijgt het steeds zwaarder. Deze groepen moeten geholpen worden met minder belasting.”

Veruit de meeste respondenten voelen dan ook niks van de economische groei in hun portemonnee. Een stemmer somt op: „Hogere zorgpremie, vreselijk dure boodschappen en een torenhoge energierekening. Ik ben benieuwd naar waar die groei dan heengaat.”

Een van de redenen voor de groei zijn de energiecompensaties. Volgens de meeste stemmers waren die dus toch een goed idee. Een respondent: „Het is gelegenheidsgroei die is veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Wanneer die ophouden, dan keert het tij meteen.”

Bonden vragen nu om loonsverhoging, soms meer dan tien procent. De ene helft van de respondenten vindt deze looneisen redelijk, de andere helft niet. Een stemmer: „Loonsverhogingen zijn niet de oplossing. Zo kom je in een vicieuze cirkel van steeds hogere prijzen en steeds hogere lonen. Beter is het de belastingen te verlagen en toeslagen af te schaffen.”

Ondertussen blijft de inflatie hoog. Een meerderheid van de stemmers vindt dan ook dat de rente verhoogd moet worden. Een respondent waarschuwt: „Als de rente omhoog gaat, dan komen landen in Zuid-Europa in de problemen en dan is het snel afgelopen met de euro.” Een ander hoopt op een rentestijging. „Dan gaan tenminste de huizenprijzen omlaag.” Een andere stemmer wil dat ook. „Voor de pensioenen.”

De groei van de economie is een schamele 0,6 procent. De meeste stemmers geloven dat de economie voorlopig zal blijven kwakkelen. De meerderheid vindt niet dat de groei van de economie gestopt moet worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het klimaat. Maar een stemmer waarschuwt: „Die groei gaat ten koste van het klimaat en gaat uiteindelijk juist verlies opleveren.”