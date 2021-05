’Pakkans crimineel minimaal’

Over de uitzonderlijke overval in Amsterdam, las ik dat de beoogde buit vijftig miljoen zou bedragen. Verderop in de krant las ik dat onze witteboordencriminaliteit criminelen ruim negen miljard hadden buitgemaakt.

Dit is een tip voor de jeugdigen die voornemens zijn hun geluk te beproeven op het criminele pad. De kans om gepakt, verwond of vermoord te worden als witteboordencrimineel is vrijwel nihil en de opbrengsten zijn het honderdvoudige.

C.M. Mooijer