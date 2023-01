Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer Polarisatie is het probleem niet

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

We zijn hufters met korte lontjes, praten te weinig over de dood en hoe we dat zouden moeten regelen en we repareren onze spullen te weinig. Met haar campagnes houdt Sire ons als maatschappij graag een spiegel voor.