’Geen controle op fietspad’

Mijn vrouw en ik fietsen dagelijks zo’n 15 á 20 km op onze e-bikes. In en om Lelystad zijn geweldige fietspaden. Wat ons verbaast in de afgelopen maanden is het aantal scooters dat ons met enorme snelheden voorbij scheurt. Onze snelheid is ongeveer 18 á 20 km per uur maar het is of wij ten opzichte van de scooters stilstaan.

Geen enkele bestuurder heeft een helm op terwijl hun snelheid dik boven de 25 km per uur ligt. Vaak wordt er door de bestuurder nog druk gediscussieerd met de bijrijder. Over de telefonerende fietsers zullen we het maar niet hebben. In alle jaren dat wij bijna dagelijks fietsen hebben wij nooit nog nooit controle van de politie gezien op de fietspaden.

S.v.d.Bij