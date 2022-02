’Incompetentie Rutte IV nu al zichtbaar’

Bekijk ook: Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

Elke Nederlander buiten het kabinet wist of vermoedde dit al, maar Hugo de Jonge doet voorkomen alsof dit een complete verrassing is. En dus gaan we weer anticiperen op de bestaande situatie, terwijl ex-minister Ronald Plasterk onlangs nog haarfijn heeft uitgelegd dat Nederland helemaal geen echt stikstofprobleem heeft. Maar we gaan de komende jaren helemaal niets goedmaken op het gebied van woningnood. We gaan dat probleem eerder vergroten door de aanhoudende immigratie geen enkele halt toe te roepen en onze jonge woningzoekenden voor het zoveelste jaar in de kou te laten staan. De incompetentie en onmacht van het zoveelste kabinet Rutte begint nu echt groteske vormen aan te nemen. Zicht op verbetering is er echter niet en dus blijven we lekker aanmodderen, wegkijken, ontkennen en doorvergaderen. Een gaaf land, echter allang niet meer voor de oorspronkelijke Nederlanders.

Jan Pronk, Beverwijk