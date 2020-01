Uitslag stelling: ’ Talkshowdip slaat al toe’

Al weken doen de commerciële- en de publieke omroep er alles aan om kijkers te lokken. Een uit de hand gelopen toestand, aldus de deelnemers. De kijker is niet gebaat bij deze veelbesproken ’talkshowbattle’, stelt 70 procent van de respondenten. „Een zielige strijd van een paar zenderbazen. Ik kijk niet naar een zender, maar naar voor mij interessante televisie”, laat een respondent weten. Bijna de helft van de deelnemers geeft aan geen van beide shows te bekijken. „Ik lig dan al in bed en vind beide niet interessant genoeg om terug te kijken”, zegt één van hen.

Velen hekelen het gebrek aan afwisseling van de gasten. „Altijd dat ’reizende circus’ van gasten”, zegt een teleurgestelde kijker. „De standpunten en standaardopmerkingen zijn voorspelbaar geworden. Ik kijk dus niets meer.” „Steeds dezelfde gezichten in plaats van mensen die werkelijk vernieuwend zijn en verschil maken. Te correct allemaal”, stelt een ander. Ook laat de onderwerpkeuze te wensen over: „Te veel over criminaliteit. Ver van mijn bed.”

Van de voorstemmers heeft 37 procent een lichte voorkeur voor Op1 met als favoriet presentatiekoppel Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel. Over Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana zijn de deelnemers het minst enthousiast, dit duo krijgt slechts 1% van de stemmen. Een enkeling reageert positief: „De verschillende presentatoren bij NPO zorgen voor leuke afwisseling.”

Toch vindt het gros dit ‘duoconcept’ maar niks : „Ik kijk liever naar één presentator. Minder vermoeiend en minder afleidend.” Iemand onderschrijft dit: „Een slecht format. Het lijkt net of ze elkaar de hele tijd de loef af zitten te steken. Daarom kijk ik naar Jinek, daar weet je dat de host goed is.” Ondanks haar trouwe fans lijkt Eva Jinek de kijkcijferstrijd de afgelopen weken te hebben verloren. Een derde vindt ook dat haar talkshow erop achteruit is gegaan sinds de overstap naar RTL. „Jinek is voor groot geld gegaan, haar goed recht, maar nu werkt het tegen haar.”

Hoewel de kijkers het prettig vonden dat beide shows de eerste weken niet werden onderbroken door reclame, vindt men (38 procent) het wel verstandig van NPO om de reclameblokken maandag te hervatten. „Ik mis de reclames niet, maar ze zijn wel nodig voor inkomsten. Zeker de NPO, die teren op ons belastinggeld.” Hoewel RTL het hele eerste seizoen van Jinek reclamevrij houdt, maakt dit voor het zapgedrag weinig uit. „Ik zap toch wel tussen beide, afhankelijk van het onderwerp.” Volgens 40 procent zou één van de shows het beste naar een ander tijdstip kunnen worden verplaatst om een einde te maken aan de kostbare strijd. „Oorlog kost geld. Zet de shows niet op hetzelfde tijdstip maar achter elkaar zodat de kijker beide kan zien.” Iemand anders ziet de praatprogramma’s als „complementaire goederen.”

Een klein groepje geniet juist van de ’battle’. „Heerlijk die competitie. Alles wordt uit de kast gehaald, dat wil men zien! Kijk naar de kijkcijfers van programma's waarin deelnemers tegen elkaar strijden.”