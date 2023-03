Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfs het trottoir blijkt geen veilige plek te zijn

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

ROME - Iedere dag waarop ik mijn vrouw groet en de deur uitga, besef ik dat we elkaar mogelijk voor het laatst zagen. Ik ga niet naar het front in Oekraïne, ik ga niet op oorlogsverslaggeving, ik ga niet op een wereldreis. Nee, ik loop dan naar het buitenlandse perskantoor in het centrum van Rome. En dat blijkt een uiterst hachelijke onderneming.