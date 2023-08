’Welvaartsziekte mag geen voorrang krijgen’

Een grote groep zwaarlijvige mensen kan ’gratis’ (lees betaald door iedereen die premie ziektekostenkosten betaalt,de samenleving dus) een maagverkleining krijgen. Het zou gaan om mensen die lijden aan diabetes type 2. De BMI grens wordt verlaagd zodat naar schatting 30.000 patiënten met diabetes type 2 extra in aanmerking komen voor een maagverkleining. In vele gevallen is diabetes type 2 de oorzaak van te veel eten en te weinig bewegen zodat ten eerste alles op alles gedaan moet worden gezet om op een gezonde manier af te vallen. Welvaartziektes zoals deze behoren geen voorrang te krijgen op humanitaire zorg voor patiënten en ouderen die ongewild hun ziekte moeten ondergaan en waar steeds meer op wordt bezuinigd. Het is een krom plan zoals zo velen.

Mevr.Brugman, Lelystad