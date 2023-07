In dit huis is iedere dag wat te doen voor de bewoners. Onder meer gymnastiek, uitjes naar musea en nog veel meer. Iedere avond wordt er vers gekookt en ook ’s middags is er vaak wat lekkers te eten. Ondanks personeelstekort werd mijn moeder goed verzorgd en was er aandacht voor haar en voor de andere bewoners. Ook dankzij de inzet van vrijwilligers. Mijn complimenten voor de verzorging van de bewoners van dit huis.

E. Strobos

