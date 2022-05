Mijn vader werd 7 mei 1945 op de Dam in Amsterdam doodgeschoten. In de oorlog heeft hij nog in Duitsland moeten werken en is hij gevlucht. Daarna zat hij tot de bevrijding ondergedoken.

Wat was hij (en mijn moeder) blij toen de oorlog was afgelopen. „Nu gaan we een nieuw leven tegemoet”, zei hij op die dag. De bedoeling was dat ze naar de Berlagebrug zouden gaan om de Canadezen in te halen, maar mijn vader zou nog illegale (verzets)krantjes halen op de Nieuwezijds Voorburgwal, daarom ’maar’ naar de Dam, met alle gevolgen van dien. Hij was 29 jaar. Mijn moeder bleef achter met drie kleine kinderen.

Naast het enorme verdriet begon voor mijn moeder toen de grootste ellende. Voor een uitkering kwam zij niet in aanmerking, want... de oorlog heeft geduurd van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945. Jammer, u heeft pech! Mijn oom las een artikel in een krant over Wiedergutmachung. Mensen die konden bewijzen, dat ... enz. enz. Mijn oom, mijn moeder en later ik zijn er jaren mee bezig geweest. Bijna 45 jaar later kreeg zij uiteindelijk een eenmalige uitkering door de WUBO (Wet Uitkering Burgerslachtoffers). Oorlog kent alleen maar verliezers.

Th. Smit-Budde