’Kwaliteit onderwijs zorgelijk’

Een bevestiging van een zorgelijke stand van zaken. Het is slechts een topje van de ijsberg. De vele studiedagen voor leerkrachten in het schooljaar leveren blijkbaar geen enkel resultaat op. Staken voor nog meer loon en nog betere arbeidsvoorwaarden is volkomen misplaatst. Laten de leerkrachten en directies van basisscholen maar eerst overtuigend presteren. Een slechte of onvoldoende beoordeling rechtvaardigt geenszins meer loon. De desbetreffende schoolbesturen dienen in te grijpen om de geloofwaardigheid van de school staande te houden.

B. Daniels