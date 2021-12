Brief 2 ’Kabinet moet zich op kerntaken richten’

Iets wat mijns inziens niet tot hun kerntaken behoort. De kosten worden verdeeld, maar 125 miljoen is blijkbaar te doen als je hiermee over verdeling kan praten. De belastingbetaler wordt straks duidelijk weer eens aangesproken en ouderen kunnen indexering weer eens vergeten, geld zat voor de hobbyclub in den Haag. Maar daar hebben we dan een Rembrandt voor terug! Nog nimmer zo een stel ongeregeld in een kabinet aangetroffen.

Cees Jacobs, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: