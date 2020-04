’Meer waardering voor leraren’

Naarmate het aantal coronagevallen in landen toenam, werden scholen overal in de wereld gesloten. Ouders moeten nu hun kinderen begeleiden, hoewel scholen vaak wel ondersteuning bieden.

Zoals zoveel beroepen vereist lesgeven training, vaardigheden en toewijding, evenals de middelen van een school om het totale programma te beheren, maar veel daarvan is nu niet beschikbaar. Toch wordt alles op alles gezet om via internet les te geven. Als we terugkeren naar een normaal leven, zou het goed zijn om het werk dat leraren doen te blijven waarderen.

Dennis Fitzgerald