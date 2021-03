’Duitse kerncentrale overnemen’

Die ligt net over de grens bij Denekamp. Een geweldig idee. Duitsland gaat ze sluiten, wij hebben er behoefte aan. Wij willen geen milieu- en landschapsvervuilende windmolens. Kernafval is in volume verwaarloosbaar in vergelijking met de gigantische hoeveelheid schroot die de windmolens opleveren aan het eind van hun technische levensduur. De kosten van het t.z.t. opruimen van de versleten molens zijn enorm. Kernafvalopslag is nog nergens in de wereld een probleem geweest. Het ongeluk in Japan was te wijten aan een tsunami, het was geen ongeluk binnen de kerncentrale.

Door de Duitse centrale nu over te nemen, helpen we de buren en we helpen onszelf direct met (goedkopere) stroom. Geen belastinggeld (wat we subsidie noemen) voor de windmolens. En de biomassacentrales kunnen meteen dicht, wat een enorme winst oplevert voor het milieu. Minder CO2- uitstoot, geen gezonde bomen meer kappen, geen gigatransporten van hout, geen windmolens meer en behoud van mooie landschappen. Dat is nu echte win-win-situatie.

F. Lemmerlijn, Grathem