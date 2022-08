Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse zaken Wie ’t weer controleert, grijpt straks de macht

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Ooit na een halfjaar droogte en hitte op het dakterras van mijn woning in Israël gedanst bij de eerste regenbui. Nooit gedacht dat ik dat twintig jaar later zou overwegen op mijn uitgedroogde Hollandse gras. Liet het deze keer achterwege. Ouder en wijzer? Denk het niet. Kan me niet herinneren dat het bijna overal in de wereld zo extreem droog was.