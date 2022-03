Waar spreken we vandaag? Nederland, meneer de president

Premium Columns

Een crisis maakt de aso in ons wakker

Zonnebloemolie op de bon bij de Jumbo en de Plus. Daar gaan we weer. Alsof we hebben niets geleerd van de Grote Hamsteroorlog van februari 2020. De supermarkt was het strijdtoneel, de schappen waren de loopgraven en met name de Slag om het Toiletpapier eiste de meeste slachtoffers.