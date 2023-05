’Inclusiviteit breder trekken’

Wat mij opvalt is dat diversiteit heel erg naar één richting geduwd wordt. Alles wat opvalt en actueel is komt in de schijnwerpers. Het gaat dan vooral over seksuele richtingen, mensen met een bepaalde huidskleur en vluchtelingen. Ik vraag mij dan vaak af of dit alles is waar inclusiviteit en diversiteit over gaat. Hoe zit het met andere minderheden waar je eigenlijk niemand over hoort?

Zelf ben ik rond de opmars van deze beweging bij een organisatie die inclusiviteit uitdraagt aan de kant gezet, omdat ze geen raad wisten met mijn autisme. In deze periode las ik heel erg veel over dat iedereen erbij hoort en mee mocht doen, maar het was heel gek dat dit destijds niet voor mij gold.

Ik vind dat diversiteit en inclusiviteit moet gaan over wie jij bent. Leer kinderen dat het oké is om anders te zijn dan de rest, zonder daar een beperkt aantal voorbeelden bij te noemen.

Ken Beimer, Oldenzaal