Brief 1 ’EU dupe eigen softe beleid’

Landen als Polen en Hongarije hebben hun hakken volledig in het zand gezet ten aanzien van het verstrekken van EU-subsidies en de voorwaarde dat de rechtsstaat moet worden nageleefd. Dat komt ervan als je deze landen in dat opzicht eigenlijk gewoon hun gang laat gaan en er nu plotseling de nadruk op gaat leggen. En de uitkomst kennen we natuurlijk ook al. Doordat landen als Italië en Spanje dit herstelfonds keihard nodig hebben worden er al heel snel weer enorme concessies gedaan. Polen en Hongarije beloven beterschap op basis van boterzachte afspraken en we drinken een glas, doen een plas en alles blijft gewoon zoals het was.

Jan Pronk, Beverwijk

