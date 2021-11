Uitslag Stelling: Begrip voor vertrek Shell

Het olie- en gasconcern ’Royal Dutch’ Shell wil volledig Brits worden. Het hoofdkantoor, nu nog in Den Haag, verhuist naar Londen. Als reden geeft het bedrijf dat het de structuur wil versimpelen, om in de toekomst flexibeler te kunnen opereren. Begrijpelijk, vindt bijna driekwart van de deelnemers. Velen hekelen daarbij het web aan wet- en regelgeving binnen de EU. „Het ondernemersklimaat is momenteel ver te zoeken in Nederland,” schrijft iemand. Een ander: „Waarom zou je als onderneming in Nederland blijven als de rechter en Brussel jouw beleid bepalen?”

Shell speelde al langer met de gedachte om uit Nederland te vertrekken, zo gaf topman Ben van Beurden onlangs aan. Ruim 60 procent van de respondenten denkt dat de stap te wijten is aan het uitblijven van de afschaffing van de dividendbelasting. „Toen Shell doorkreeg dat de die niet verlaagd of afgeschaft zou worden, hebben zij ongetwijfeld de verhuizing onderzocht,” zegt een deelnemer. „Dit heeft niets met het vereenvoudigen van het bedrijf te maken.”

Nadat Shell de verplaatsing van het hoofdkantoor wereldkundig maakte, polste het demissionaire kabinet de Tweede Kamer of er steun was om de dividendbelasting alsnog af te schaffen. Het enthousiasme was niet groot. Kansloos, zegt ook 78 procent van de respondenten. „Shell alsnog hier proberen te houden is een zwaktebod. Laat dit een wake-upcall zijn voor ons land,” schrijft iemand.

Dat we met het vertrek van de multinational imago-schade oplopen, vindt 79 procent evident. Het besluit van Shell komt anderhalf jaar nadat levensmiddelenconcern Unilever bekendmaakte haar hoofdkantoor in Londen te vestigen. „Dit is een gigantische aderlating voor Nederland,” vindt een deelnemer. „Het gaat ons duur komen te staan in termen van belastinginkomsten, werkgelegenheid en internationaal aanzien.” Een ander bekijkt het van de andere kant: „Het enige voordeel is dat ons imago als belastingparadijs misschien eens wordt bijgesteld.”

Eerder dit jaar bepaalde de Haagse rechtbank dat Shell haar CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft terug moet hebben gebracht ten opzichte van 2019. Bijna driekwart van de deelnemers dat het vertrek van Shell te wijten is aan dit vonnis. „Er is nu eenmaal een politiek klimaat ontstaan waarin het wegpesten van de fossiele industrie centraal staat,” zegt iemand daarover.

Dat het demissionaire kabinet zich „onaangenaam verrast” toonde bij het horen van Shells verhuisplannen, vinden veel stellingdeelnemers dan ook onbegrijpelijk. „Kilo’s boter op het hoofd,” verwoordt een respondent. „Multinationals vertrekken nu eenmaal naar het land dat fiscaal het meest gunstig is, en dat is het VK.”

Shell-topman Ben van Beurden zegt dat het concern, ondanks de verhuizing van het hoofdkantoor, een sterke band met Nederland zal behouden. Dat gelooft slechts 18 procent van de deelnemers. „Eerst een dikke middelvinger naar Nederland opsteken en het vervolgens over verbondenheid hebben,” stelt iemand. „Wat een lachertje.”